Kızılırmak kıyısındaki Kırıkkale millet bahçesi inşaatı devam ediyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kızılırmak'ın kenarında 500 dönümlük arazi üzerinde inşası devam eden millet bahçesinde 15 bin 326 ağaç olacağını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Saygılı, alana ilk ağacın dikimini gerçekleştirdi.

Saygılı, burada yaptığı açıklamada, millet bahçesinin Kırıkkale'ye yeni bir değer katacağını belirterek, içerisinde barındıracağı yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş ve koşu parkurlarıyla, bisiklet yoluyla, dinlenme ve Piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacağını aktardı.

Çocuk oyun alanlarının ve bitki müzesinin olacağı millet bahçesinde 15 bin 326 ağaç bulunacağına dikkati çeken Saygılı, şunları kaydetti:

"Sosyal donatıların da yer alacağı millet bahçesinde vatandaşlar huzur içinde vakit geçirebilecek ve Türkiye'nin gözde millet bahçelerinden bir tanesi olacak. Çalışmalar hızla ilerliyor. Müteahhit firmayı da tebrik ediyorum. Artık bitki çalışmalarına başlanıldı. Daha önce burası yeşil olan bir bölgeydi. Ama bunun üzerine tekraren binlerce ağaç dikiliyor, yeşil alan artıyor. Bu yıl yapı kısımları biter. Kısmet olursa da bahar mevsiminde halkımız buradan faydalanmaya başlar. Büyük keyif alacakları bir millet bahçesi olduğunu düşünüyorum. Memleketimize hayırlı olsun."