Kızılhaç İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki 2 Filistinli tutuklunun sağlığından endişeli

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto için açlık grevi yapan iki Filistinli tutuklunun sağlık durumundan endişe duyduklarını açıkladı.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, açlık grevinde sağlık durumları kötüleşen Filistinli tutuklular Kayid (Nemura) el-Fesfus ile Mikdad el-Kavasime'nin tedavi için İsrail'deki hastanelere nakledildiği aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ICRC sağlık üyesi Robert Paterson, Komiteye bağlı doktorun 82 gündür açlık grevindeki Fesfus ile 75 gündür açlık grevindeki Kavasime'yi ziyaret ettiğini, sağlık durumlarını yakından takip ettiğini belirtti.

Paterson, "Bu kadar uzun süreli açlık grevinin tutukluların sağlığı ve yaşamlarında geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurmasından endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

ICRC, açıklamada, Komitenin Fesfus'u son olarak 29 Eylül'de, Kavasime'yi ise 30 Eylül'de ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, yetkili makamlara, tutuklulara ve temsilcilerine, tutukluların can kaybını önleyecek çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyetinin açıklamasına göre, Fesfus ve Kavasime'nin yanı sıra İsrail yönetiminin "idari tutukluluk" uygulamasını protesto eden 4 Filistinli tutuklu daha açlık grevini sürdürüyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.