Kızılcahamam, YÖREX'te Tanıtılıyor

KIZILCAHAMAM, ANKARA (Habermetre) - Antalya Ticaret Borsasının (ATB) organizasyonuyla bu yıl 11. düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) törenle kapılarını açtı. Antalya ANFAŞ Fuar Alanında kapılarını 11. kez açan Yöresel Ürünler Fuarında Kızılcahamam Belediyesi de yerini aldı. Yörex Fuarına kendi standını kuran Kızılcahamam Belediyesi; tanıtım broşürleri, otel tanıtımları, yöresel ürünleri, ayrıca Kızılcahamam Lonca Kadın Girişimciler Kooperatifi yöresel ürünlerinden bazlama, gözleme, tarhana, erişte, kül çöreği, Javsu, Çam Kahvesi, Kızılcahamam Kozalak Reçeli ve Kızılcahamam Ünlü Çam Kolonyalarını tanıtıyor. Tanıtım yapılan stand yoğun ilgi görüyor. Antalya ANFAŞ Fuar Alanında kapılarını ziyaretçilerine açan Yörex Fuarı, 24Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek. Yörex Fuarında ilçemizi Kızılcahamam Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürü Mecit Bal, Sıfır Atık Birim Sorumlularından Uğur Demirbaş ve Ak Masa personeli Aytekin Cebeci tanıtacak. Belediye Başkanı Süleyman Acar, Yörex Fuarının ilçemizin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu belirterek kooperatifimizin ve yöresel ürünlerimizin bu fuarda tanıtılmasının ilçemize fayda getireceğini belirttiYoğun ilgi gören standı TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da ziyaret etti.

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