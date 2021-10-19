Kızılcahamam'da Muhtarlar Günü kutlandı

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki törene, Kaymakam refiki olarak görev yapan Kerem Yüce, Belediye Başkanı Süleyman Acar, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Törende ilçe protokolünün Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Kırköy Mahalle Muhtarı Şenol Ünal, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da muhtarlık görevinin sevgi ve fedakarlık isteyen zor bir iş olduğunu belirterek, "Muhtarlarımızın talep ve görüşlerini değerlendiriyor ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.