Kızılcahamam'da doğal güzellik kendine hayran bırakıyor

KIZILCAHAMAM, ANKARA (Habermetre) - Sonbahar mevsiminin gün yüzüne çıkmasıyla Karagöl ve Soğuksu Milli Parkı'nda oluşan renkler doğal güzelliği ile ilgi uyandırıyor. Sonbaharın hem güneşini hem serinliğini hissedip yaprakların değişen rengini izlemek için en doğru adres Kızılcahamam. Mevsimin tadını en iyi çıkarabileceğiniz Türkiye'nin Termal Cenneti Aynı zamanda Sıfır Atık Şehri Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü. Karagöl ve Soğuksu Milli Parkında sonbaharın gelişiyle oluşan renkler, doğa ve fotoğraf tutkunlarının beğenisini toplarken oluşan renklerin harmonisi ise hayranlık uyandırıyor. Çam ağaçları ve arasında yer alan, doğal güzelliğiyle ilgi gören Karagöl ve Soğuksu Milli Parkı, manzarasıyla dikkati çekiyor. Yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Kızılcahamam her mevsim farklı renklere bürünüyor. Kentin gürültüsünden uzaklaşıp, temiz hava almak isteyenlerin tercihi olan Kızılcahamam'a gelen vatandaşlar çadır kurup, kamp yapıyor, hafta sonunu sakin bir ortamda doğa ile iç içe geçiriyor. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda" Kızılcahamam'da sonbahar… Her mevsimin ayrı güzellik kattığı, cennet Kızılcahamam sonbaharın renklerine büründü" ifadelerine yer verdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri