Kızılay Kayseri Hastanesinde 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinliği - Haberler
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Kızılay Kayseri Hastanesinde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinliği

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kızılay Kayseri Hastanesinde

Kızılay Kayseri Hastanesinin meme kanserinde farkındalık oluşturmak amacıyla hastaları bilgilendirdiği belirtildi.

KAYSERİ (AA) - Kızılay Kayseri Hastanesinin meme kanserinde farkındalık oluşturmak amacıyla hastaları bilgilendirdiği belirtildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında, hastanenin giriş katında kurulan standı ziyaret eden hastalara, meme kanseri hakkında bilgi verilerek, risk değerlendirmesi yapıldığı ifade edildi.

Meme kanserinin memedeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meme kanserinin neredeyse tamamı kadınlarda görülür ancak erkeklerde de meme kanseri görülebilmektedir. Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Meme kanserinde yaşam şekliyle ilişkili risk faktörleri ise fazla kilolu ya da şişman (obez) olmak, yeterli fiziksel aktivite yapmamak, hiç doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış olmak, doğum kontrol hapı ve iğnesi kullanmak, menopoz sonrası hormon tedavisi almak ve alkol kullanmak olarak sıralanabilir.

Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi ise, memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun (kitlenin) ele gelmesi, hissedilmesidir. Ayrıca ele gelen kitle olsa da olmasa da memede ya da meme ucunda ağrı, meme derisinde kaşıntı ve yanmayla belirgin yangısal durum (ekzema, mayasıl), meme ucunda çekilmeler, memede portakal kabuğu görünümü, meme derisinde tahriş, tek taraflı meme ucunda akıntı- özellikle kanlı akıntı, koltuk altında yumru (kitle), memenin bir kısmında veya tümünde şişlik, memede şekil değişikliği, meme ya da meme ucu derisinde kızarıklık, kabuklaşma, kalınlaşma görülebilir."

Açıklamada, meme kanserinin ileri evrelere kadar belirti vermeyebileceği belirtilerek, "Meme kanserine erken dönemde tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırmaktadır. Erken teşhiste en önemli faktör, kişinin bu konuda bilinçlenmesidir. ???????Tüm kanserlerde olduğu gibi sebze ve meyveden zengin sağlıklı beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite, sağlıklı kiloda olma ve bu kiloda kalma meme kanseri riskini azaltmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kızılay Kayseri Hastanesinde 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinliği - Haberler
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