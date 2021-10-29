Kızılay Haftası'nda bu yıl "gönüllülük" teması işlenecek

29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası nedeniyle Türk Kızılay, ülke genelinde topluma çağrıda bulunarak "Gönüllü" olmalarını istiyor.

Bilindiği gibi; her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası, bu yıl da yurt genelinde çeşitli etkinliklere sahne oluyor. 29 Ekim itibarıyla etkinliklerini başlatacak olan Türk Kızılay, tüm illerde eş zamanlı olarak şube ve temsilcilikleri ve 170 binden fazla gönüllüsü aracılığıyla haftanın anlam ve önemini, Kızılaycılık kültürünü bu yılın teması olan "Gönüllülük" üzerinden anlatacak.

Geçen yıl Covid-19 pandemisinin gölgesinde EBATV aracılığıyla faaliyetlerini öğrencilere anlatan Kızılay'ın, bu yıl 81 ilde genç nesilleri farklı etkinliklerle bir araya getireceğini belirten Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Opr. Dr. Ahmet İnan, "Kurulduğu 1868 yılından bu yana ayrım gözetmeksizin insan ıstırabını dindirmek ilkesiyle hareket eden Kızılay, toplumsal dayanışma ve sosyal refahı arttırmak, muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi görevlerin yanı sıra kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında da faaliyet gösteriyor. Geçen yıl Covid-19 pandemisinin gölgesinde EBA TV aracılığıyla faaliyetlerini öğrencilere anlatan Kızılay, bu yıl 81 ilde genç nesilleri farklı etkinliklerle bir araya getiriyor" dedi.

"Kızılay Haftası'nda "Gönüllülük" teması işleniyor"

Bu yıl Kızılay Haftası boyunca "haftalara, aylara, yıllara sığmayan iyilik için gönüllü ol" teması kapsamında çocuk ve gençler için renkli etkinlikler ve bilinçlendirici faaliyetler düzenleneceğini belirten Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Opr. Dr. Ahmet İnan, "Şu anda Türkiye genelinde 170 binden fazla gönüllüsü bulunan Kızılay'ın Aralık 2020'de devreye alınan yeni gönüllü yönetim sistemi gonulluol. org'un tanıtılmasının ardından '2021 gönüllülük yılı' ilan edilerek yıl boyunca gönüllülük çalışmalarını arttıracak çeşitli faaliyetler ve uygulamalar hayata geçirildi.

2021 Gönüllülük Yılı'nda Kızılay Haftası'nın ana teması ise 'gönüllülük' üzerine inşa edildi. 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında da Türkiye'nin 81 şehrinde Kızılay'ın gençlik ve kadın teşkilatları pankartlar eşliğinde her il ve ilçede Kızılay Haftası yürüyüşü gerçekleştirecek. Kalabalık alanlara kurulacak olan stantlar ile Kızılay'ın faaliyetleri anlatılarak gönüllü kazanımı sağlanmaya çalışılacak. Özel sergiler, çevrimiçi paneller ve geleneksel hale gelen Kızılay Sokağı da ziyaretçilerini bekliyor olacak. Kızılay'ın kan verme stantları da hafta boyunca kan bağışında bulunmanın önemine dikkat çekecek" diye konuştu. Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Opr. Dr. Ahmet İnan, önümüzdeki gün ülke genelinde kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını da kutladığını belirtti.

"Kızılay Haftası'nda Çocuklar ve Gençler Kızılaycılık Kültürünü öğreniyor"

Türk Kızılay Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi Şube Başkanı Abdulkadir Karacabey ise, "Halkın sağduyusunu, vicdanını, hoşgörüsünü, şefkatini ve iyilikseverliğini insanlığa hizmete dönüştürmekten haz duymak olarak tanımlanan Kızılaycılık, ilke ve değerlerini ülke genelinde yaygınlaştırarak yeni iyilik dervişlerini topluma kazandırmayı hedefliyor. Kızılay Haftası'nda yapılan etkinliklerle de 1943 yılından bu yana Kızılaycılık kültürü yaşatılmaya çalışılıyor" diyerek ülke genelinde topluma çağrıda bulundukları gibi Hilvan ilçesi ve Şanlıurfa genelinde de herkesin "Gönüllü" olmalarını istediklerini söyledi. Musa Kılınç

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