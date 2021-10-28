Kızılay Haftası'nda bu yıl "gönüllülük" teması işlenecek - Haberler
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Kızılay Haftası'nda bu yıl "gönüllülük" teması işlenecek

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Kızılay Haftası'nda bu yıl

Kızılay Haftası kapsamında, bu yıl yurt genelinde yapılacak etkinliklerde, "Haftalara, aylara, yıllara sığmayan iyilik için gönüllü ol" teması işlenecek.

Kızılay Haftası kapsamında, bu yıl yurt genelinde yapılacak etkinliklerde, "Haftalara, aylara, yıllara sığmayan iyilik için gönüllü ol" teması işlenecek.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, her yıl 29 Ekim-4 Kasım'da kutlanan Kızılay Haftası kapsamında bu yıl da yurt genelinde çeşitli etkinlikler yapılacak.

Hafta boyunca Kızılay'ın gençlik ve kadın teşkilatları, pankartlar eşliğinde il ve ilçelerde yürüyüşler gerçekleştirecek. Kalabalık alanlara kurulacak stantlar ile Kızılay'ın faaliyetleri anlatılarak, gönüllü kazanımı sağlanmaya çalışılacak.

Ayrıca özel sergiler, çevrim içi paneller ve Türk Kızılay'ın tanıtıldığı Kızılay Sokağı etkinlikleri yapılacak. Kızılay'ın kan verme stantları da hafta boyunca kan bağışında bulunmanın önemine dikkati çekecek.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bugüne kadar Kızılaycıları, insan onurunu koruma ülküsüyle bütünleştiren ana duygunun, koşulsuz yardımlaşma olduğunu vurguladı.

Ülke genelinde kutlanan Kızılay Haftası ile Kızılay'ın amaç ve hedeflerinin nesilden nesile aktarıldığını belirten Kınık, "Her yıl belirlediğimiz bir tema ile kutlanan Kızılay Haftamızın bu yılki temasını 'Haftalara, aylara, yıllara sığmayan iyilik için gönüllü ol' olarak belirledik. Böylece hem gönüllülük kültürünü hem de Kızılaycılık değerlerini yurdumuzun dört bir köşesine anlatacağız. İyilik ve iyilik kültürünün ülkemizde neşet etmesi için verilen tüm çabaların hak ettiği değeri bulacağına inanıyorum. Bu vesileyle Kızılay Haftamızı bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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