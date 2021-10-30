Kızılay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak

EDİRNE (AA) - Türk Kızılay Edirne Şube Başkanlığınca, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanacak Kızılay Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleneceği bildirildi.

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Kızılay'ın tüm illerde eş zamanlı olarak şube ve temsilcilikleri ve 170 binden fazla gönüllüsü aracılığıyla haftanın anlam ve önemini, Kızılay'cılık kültürünü bu yıl "gönüllülük" teması üzerinden anlatacağı belirtildi.

Türk Kızılay'ın kurulduğu 1868 yılından bu yana ayrım gözetmeksizin insan ıstırabını dindirmek ilkesiyle hareket ettiği aktarılan açıklamada, "Kızılay, toplumsal dayanışma ve sosyal refahı arttırmak, muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi görevlerin yanı sıra kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında da faaliyet gösteriyor. Geçen yıl Kovid-19 pandemisinin gölgesinde EBA TV aracılığıyla faaliyetlerini öğrencilere anlatan Kızılay, bu yıl 81 ilde genç nesilleri farklı etkinliklerle bir araya getiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Kızılay Haftası'nda yapılan etkinliklerle de 1943'ten bu yana Kızılaycılık kültürü yaşatılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl Kızılay Haftası boyunca 'haftalara, aylara, yıllara sığmayan iyilik için gönüllü ol' teması kapsamında çocuk ve gençler için renkli etkinlikler ve bilinçlendirici faaliyetler düzenleniyor. Şu anda Türkiye genelinde 170 binden fazla gönüllüsü bulunan Kızılay'ın Aralık 2020'de devreye alınan yeni gönüllü yönetim sistemi gonulluol.org'un tanıtılmasının ardından '2021 gönüllülük yılı' ilan edilerek yıl boyunca gönüllülük çalışmalarını arttıracak çeşitli faaliyetler ve uygulamalar hayata geçirildi.

2021 gönüllülük yılında Kızılay Haftası'nın ana teması ise 'gönüllülük' üzerine inşa edildi. 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında da Türkiye'nin 81 şehrinde Kızılay'ın gençlik ve kadın teşkilatları pankartlar eşliğinde her il ve ilçede Kızılay Haftası yürüyüşü gerçekleştirecek. Kalabalık alanlara kurulacak olan stantlar ile Kızılay'ın faaliyetleri anlatılarak gönüllü kazanımı sağlanmaya çalışılacak. Özel sergiler, çevrimiçi paneller ve geleneksel hale gelen Kızılay Sokağı da ziyaretçilerini bekliyor olacak. Kızılay'ın kan verme stantları da hafta boyunca kan bağışında bulunmanın önemine dikkat çekecek."

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