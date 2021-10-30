Kızılay gönüllülerindenden anasınıfı öğrencilerine sürpriz - Haberler
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Kızılay gönüllülerindenden anasınıfı öğrencilerine sürpriz

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kızılay gönüllülerindenden anasınıfı öğrencilerine sürpriz

Kızılay Ağrı gönüllüleri, anasınıfı öğrencilerinin sınıfını baştan yaptı.

TAŞLIÇAY, AĞRI (İHA) - Kızılay Ağrı gönüllüleri, anasınıfı öğrencilerinin sınıfını baştan yaptı.

Kızılay Ağrı gönüllüleri, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yeltepe köyünde bulunan Yeltepe anasınıfı öğrencilerinin sınıfını yeniden tasarladı. Duvarları renklendirip resim çizen gönüllüler öğrencilerin masalarına çeşitli hediyeler bırakarak öğrencilere sürpriz yaptı. - AĞRI

Kızılay gönüllülerindenden anasınıfı öğrencilerine sürpriz

Kızılay gönüllülerindenden anasınıfı öğrencilerine sürpriz

Kızılay gönüllülerindenden anasınıfı öğrencilerine sürpriz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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