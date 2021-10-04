Kızılay'dan Van için anlamlı klip - Haberler
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Kızılay'dan Van için anlamlı klip

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Kızılay'dan Van için anlamlı klip Kızılay Van Şubesi, kentin tarihi ve turistik noktalarını tanıtmak amacıyla "Bu Ayrılık Neden Oldu" şarkısına klip çekti.

VAN (İHA) - Kızılay'dan Van için anlamlı klip

VAN - Kızılay Van Şubesi, kentin tarihi ve turistik noktalarını tanıtmak amacıyla "Bu Ayrılık Neden Oldu" şarkısına klip çekti.

Deprem, sel ve çığ felaketlerinde vatandaşın yaralarını sarmaya ve üzüntülerine ortak olmaya koşan Kızılay Van Şubesi tarafından hazırlanan klip, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Hazırlanan kliple ilgili İHA muhabirine konuşan Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu, "Kızılay gönüllülerimiz ve ekibimizle birlikte bir Kızılay klipi yaptık. Sadece Kızılay'ın AFET konusunda var olmadığını, Kızılay'ın bir gönül işi olduğunu burada göstermek istedik. Özellikle Van'ın tanıtımı açısından bu klipimizin güzel bir reklam olduğuna inanıyorum. Bu konuda Anadolu Türk Halk Müziği Korusunu Kızılay bünyemize kattık. Onların büyük desteklerini gördük, onlarla birlikte bir Kızılay korosu yaptık. Çok düşük bütçeyle tamamı neredeyse ücretsiz bir şekilde böyle bir klip hazırladık. Umarım halkımızda bu klipi beğenmiştir. Burada amacımız hem yabancı hem de yerli turist çekmek, bunun yanında da Kızılay'ın her zaman gönüllülerle yürümek zorunda olduğunu, gönüllerin Kızılay'a daha çok temas etmesi, bizleri daha çok ziyaret etmelerini yaptığımız kliple bir nevi anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki aylarda da Anadolu Kızılay Müzik Cemiyetinin güzel konserleri olacak. Kızılay ve yoksul öğrenciler yararına bir konser planlıyoruz" dedi.

Kızılay'dan Van için anlamlı klip

Kızılay'dan Van için anlamlı klip

Kızılay'dan Van için anlamlı klip

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Kızılay'dan Van için anlamlı klip
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