Kızılay'dan topluma önemli çağrı 'Gönüllü Ol'

BİLECİK (İHA) - Türk Kızılay Bilecik Kadın Kolları Başkanlığa Sevcan Uzun, Her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası, bu yıl da yurt genelinde çeşitli etkinliklere sahne olduğunu belirterek, "Kızılaycılık kültürünü bu yılın teması olan 'Gönüllülük' üzerinden anlatacak" dedi.

Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, "Türk Kızılay, tüm illerde eş zamanlı olarak şube ve temsilcilikleri ve 170 binden fazla gönüllüsü aracılığıyla haftanın anlam ve önemini, Kızılaycılık kültürünü bu yılın teması olan 'Gönüllülük' üzerinden anlatacak. Gönüllülük ilkesini ve Kızılaycılık ruhunu herkese aşılamayı hedefliyoruz. Kurulduğu 1868 yılından bu yana ayrım gözetmeksizin insan ıstırabını dindirmek ilkesiyle hareket eden Kızılay, toplumsal dayanışma ve sosyal refahı arttırmak, muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi görevlerin yanı sıra kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında da faaliyet gösteriyor. Geçen yıl Covid-19 pandemisinin gölgesinde EBA TV aracılığıyla faaliyetlerini öğrencilere anlatan Kızılay, bu yıl 81 ilde genç nesilleri farklı etkinliklerle bir araya getiriyor" dedi.

"Kızılay Haftası'nda çocuklar ve gençler Kızılaycılık kültürünü öğreniyor"

Kızılay Haftası'nda birlik beraberlik ve gönüllülük temasının, herkese aşılanması için çalıştıklarını kaydeden Türk Kızılay Bilecik Kadın Kolları Başkanlığa Sevcan, "Halkın sağduyusunu, vicdanını, hoşgörüsünü, şefkatini ve iyilik severliğini insanlığa hizmete dönüştürmekten haz duymak' olarak tanımlanan Kızılaycılık, ilke ve değerlerini ülke genelinde yaygınlaştırarak yeni iyilik dervişlerini topluma kazandırmayı hedefliyor. Kızılay Haftası'nda yapılan etkinliklerle de 1943 yılından bu yana Kızılaycılık kültürü yaşatılmaya çalışılıyor. Bursa Şube olarak düzenlediğimiz etkinliklerle bu çabaya katkı sunmaya çalışıyoruz" diye belirtti. - BİLECİK

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