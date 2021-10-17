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Kızılay'dan önce kandil simidi ve sonra hediye

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kızılay'dan önce kandil simidi ve sonra hediye

Ordu'nun Ünye ilçesi Kızılay Kadın Kolları tarafından Mevlid Kandili münasebetiyle ilçe genelinde vatandaşlar ziyaret edilerek kandil simidi ikramı gerçekleştirildi.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesi Kızılay Kadın Kolları tarafından Mevlid Kandili münasebetiyle ilçe genelinde vatandaşlar ziyaret edilerek Kandil simidi ikramı gerçekleştirildi.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla kutlanan ve İslam dünyasının en önemli gecelerinden biri olan Mevlid Kandili nedeniyle Ünye Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel ve yönetimi, çocuklar ve yaşlıları unutmayarak çeşitli hediyeler ile kandil simitleri dağıttı.

Yaklaşık 100 kandil simidi yanında yüz çocuğa da çeşitli hediyeler verdiklerini söyleyen Ünye Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel, "Biz Türk Kızılay ailesi olarak her sürekli yaptığımız, kandil simidi dağıtımına devam ediyoruz. Her sene düzenli olarak dağıtımını gerçekleştirdiğimiz kandil simidi ikramımızı bu senede devam ettirdik. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber yaklaşık 100 paketlik kandil simidimizin yanı sıra çocuklarımız ve yaşlılarımızı da unutmayarak onların gönüllerini almak adına hediyelerimizi ikram ettik. Bu anlamda tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik eder, hayırlara vesile olmasını temenni ederim" dedi. - ORDU

Kızılay'dan önce kandil simidi ve sonra hediye

Kızılay'dan önce kandil simidi ve sonra hediye

Kızılay'dan önce kandil simidi ve sonra hediye

Kızılay'dan önce kandil simidi ve sonra hediye

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Haber: Kızılay'dan önce kandil simidi ve sonra hediye - Haberler
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