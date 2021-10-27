KIZILAY'DAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET

Kizilay Aydin Subesi Kadin Kollari Baskani Gönül Sahin Mezkit baskanliginda bir heyet, Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'nu ziyaret etti.

Kizilay Haftasi sebebiyle gerçeklestirilen ziyarette Genç Kizilay Aydin Il Baskani Baskani Gizem Ünver ve Kizilay gönüllüleri de yer aldi. Mezkit, Kizilay Aydin Subesi ile Büyüksehir Belediyesi'nin ortak çalisma yürütülmesi konusunda fikir birligine varildigini ifade etti.

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