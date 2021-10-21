Kızılay Akademi'nin tanıtımı İstanbul'da yapıldı

İSTANBUL (DHA) - Türk Kızılay'ı, akademik faaliyetler yürütmek ve bilgiye duyulan ihtiyacı karşılamak amacıyla Kızılay Akademi Lansman toplantısı gerçekleştirdi. İstanbul'da düzenlenen programa katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İlgi duyan akademisyenlerimizi araştırmacılarımızı bu bahsetmiş olduğumuz insani yardım, afet ve toplum sağlığı gibi 3 ana görev alanı ile araştırma yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Kızılay Akademi Lansman Toplantısı İstanbul Üniversitesi kampüsünde gerçekleşti. Toplantıya Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Kızılay Akademi Başkanı Alpaslan Durmuş, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla ARKAN ve Kızılay Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Açılış Konuşmasında Kızılay Akademinin önemine vurgu yapan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine dikkat çekti. Yaşanan doğal afetlerde Kızılay'ın profesyonel ekipleriyle en ön safta mücadele ettiğini hatırlatan Kınık, Kızılay Akademi ekiplerinin yaşanan bu acı tecrübelerle bilimsel çalışmalar yaparak olayların neden ve nasıl yaşandığını, ne gibi müdahale çeşitlerinin uygulanabileceğini bu çalışmalar sonucunda tespit edildiğini belirtti.

"AKADEMİK CAMİANIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık Kızılay'ın kendi bütçesinden Ar-Ge ve inovasyon ve akademik çalışmalar için önemli derecede bütçe kullandığını ve üretilen bilgiyi toplumun tüm kesimleriyle paylaştığını belirtirken bu konuda tüm Türkiye'deki akademi camiasına seslendi. Kınık, "Akademi ve Kızılay bir araya geldiğinde oluşturabileceği daha çerçeveli daha olgun projeler kendi kaynağını da bulacaktır. Biz burayı cazibe alanı haline getirmeye gayret ediyoruz. Bu konuda akademinin desteğine de ihtiyacımız var" dedi.

Programda konuşan Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Kızılay Akademi'nin çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Altan, afetlere yönelik tedbirler almak, zarar azaltıcı önlemler geliştirmek, toplumsal kalkınma ve dirençli şehirler oluşturmak, gıda güvenliği ve güvencesi sağlamak gibi konuların ele alınması ve aksayan yönlerinin saptanması için akademik çalışmalara ihtiyaç duyulduğunun gereklilik olduğunu vurguladı.

Kızılay Akademi Başkanı Alpaslan Durmuş, Kızılay Akademi'nin, Uluslararası akademik yayınlarına ilişkin bir müjde verdi. Durmuş, Türk Kızılay İnsani Çalışmalar (TRC Journal of Humanitarian Action) ve Türk Kızılay Tıp Dergisi (TRC Journal Of Medicine) adı altında 2 uluslararası akademik dergi yayınının ocak ayında başlanacağını duyurdu. Kızılay Akademi Başkanı Durmuş, "Dergiler yılda 4 sayı çıkacak ve akademik çalışmalar İngilizce olarak yayımlanacak" dedi.

KIZILAY AKADEMİ FAALİYET ALANLARI

Kızılay Akademi; afet, halk sağlığı ve insani yardım alanlarında bilgi üretiyor, ürettiği bilgiyi toplumla paylaşıyor. Eğitim Direktörlüğü ve 6 farklı müdürlükten oluşan Akademi, insani yardım çalışan ve gönüllülerine rehber olacak kılavuzlar oluşturuyor, toplumun afetlere hazırlıklı olması için kolay erişilebilir bilgilendirici materyaller hazırlıyor. Akademi, sahadan ve akademik çalışmalarından elde ettiği veriyi tüm insani yardım kurum ve kuruluşlarıyla paylaşıyor.

ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİĞİ

Kızılay Akademi iş birliği protokollerine İstanbul Üniversitesi'ni de eklediğini açıkladı. Kızılay Akademi iş birliği imzaladığı üniversitelere referans kaynağı sağlayacak, akademik ve yarı akademik çalışmalar 2022 yılından itibaren yayınlanarak yükseköğrenimde eğitim veren ve alan bireylerin kullanımına sunulacak.