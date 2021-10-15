Kızakçılar asfaltta yarışacak

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'un Palandöken ilçesinde yarın başlayacak ve 2 gün sürecek olan Türkiye Tekerlekli Kızak Şampiyonası'nda sporcular, asfaltta yarışacak.

Türkiye Kızak Federasyonu sporcuları, yazın Kar olmadığı için asfaltta düzenlenen şampiyonaya yine asfalt zeminde hazırlandı. Hazırlıklar sırasında bazen trafik polisleri, bazen de kendileri önlem aldı. Sporcular, zorlu bir hazırlık sürecinin ardından yarın Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenecek şampiyonada, kızın buzda kaydıkları kızağın altına tekerlek takarak asfaltta yarışacak.

Sporculardan Erzurum Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Beyza Arzuti, 4 yıldır kızak sporu ile uğraştığını söyledi. Kıştan sonra yaz boyu çalışmalara ara vermeden sürdüklerini belirten Arzuti, "Hafta içi fitness hafta sonu kızak antrenmanları yaptık. Yoğun çalışma sürecinden geçerek güzel bir şekilde hazırlandık. İnşallah yarışmalar da güzel şeyler elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.