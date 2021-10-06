"Kız Kardeşim Projesi" ile kadınlar girişimciliğe hazırlanıyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, kadın kooperatiflerinin, girişimci kadınların, yöresel coğrafi işaretli ürünlerin ve kadın emeğinin hak ettiği değeri bulmasına yönelik Kız Kardeşim Projesi'ne büyük önem verdiklerini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye iş birliği ile 2015'ten bu yana yürütülen projeye, 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü'nde Tarım ve Orman Bakanlığı da dahil oldu.

Proje kapsamında kadın girişimcilerin ve tarımsal kalkınma kooperatifi ortağı kadınların ekonomiye katkısına destek olunması, yeteneklerinin artırılması ile kamuoyu nezdinde farkındalık oluşturulması amacıyla eğitimler veriliyor.

Bu kapsamda 8 Mart'tan bu yana, ortaklarının çoğu kadınlardan oluşan 49 kadın kooperatifi, kadınlar tarafından kurulmuş 4 dernek ve girişimci kadınların katılımıyla Ankara'da 61, Erzurum'da 50, Eskişehir'de 41, Elazığ'da 93, Bursa'da 52, Balıkesir'de 57 ve Afyonkarahisar'da 37 kişi olmak üzere 391 kadın eğitim aldı.

Eğitimlerle girişimciliğe hazırlananlara, gönüllü mentor ve danışman desteği ile illerde ön plana çıkan ürün, ürünlerin katma değerinin artırılması, markalaşma ve pazarlama gibi konularda destek olunması planlanıyor.

Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın çok özel bir bölge olduğunu söyledi.

Kentin 29 coğrafi işaretli ürünü olduğunu belirten Işıkgece, "Coğrafi işareti hak eden, hatta uluslararası düzeyde de coğrafi işarete damga vuracak ürünlerimiz var. Pastırma, sucuk gibi çok özel ürünlerimiz var." dedi.

Proje kapsamında il il dolaştıklarını anlatan Işıkgece, şöyle devam etti:

"Proje tamamen kadın kooperatiflerinin, girişimci kadınların bölgesel, yerel, yöresel coğrafi işaretli ürünlerin, kadın emeğinin hak ettiği değeri bulmasıyla alakalı bir proje. Burada kadınlar bölgenin ürünlerini değerlendirmek adına çok güzel işler yapıyorlar. Bu ürünleri yaparken bölgenin özel bir eriştesi olsun, salçası, reçeli olsun, bölgeye özel bir bitki olsun, bu bitkilerin gerçekten ticari sahalarda hak ettiği değeri bulması ve buralarda tarımın sürdürülebilir ve devamlılık arz etmesi adına, önemli bir eksikliğimizi gidermek adına bir eğitim programı koyduk. Ürünün ilk yolculuğundan itibaren nasıl bir pakete gireceği, hijyen koşulları, etiket ve barkot bilgileri ve bu ürünün daha iyi pazarlanma koşullarıyla alakalı yapılması gereken bütün işleri içeren bir eğitim programı başlatıyoruz."

İzmir'de 15 Ekim'de yapılacak programa 10 ilden kadınlar gelecek

Işıkgece, projenin başlığına dikkati çekerek, kız kardeşlere tam da ihtiyaç duydukları pazarda iyi yer alabilecekleri şekilde eğitim verdiklerini dile getirdi.

Kız kardeşleri boş bırakmadıklarını ifade eden Işıkgece, "Kız kardeşlere aynı zamanda bir mentor ve danışman atıyoruz. Onların bu ürün yolculuklarında her zaman yanlarında danışacakları, fikir soracakları, mentor ve danışmanlarla birlikte yürüyerek daha doğru, vakit kaybetmeden bu işin sonucuna ulaşmalarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

İzmir'de proje kapsamında 15 Ekim'de düzenlenecek programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılacağını aktaran Işıkgece, şunları kaydetti:

"Bu programa 10 ilden kadınlar, kooperatif ürünleri ile gelecekler. Program kapsamında bir fuar oluşturulacak ve burada kadınlar Türkiye'nin satın alıcılarıyla buluşacak. Hem sosyal medya üzerinden ürünü pazarlayacaklar hem de 'reyonlarda, marketlerde ürünleri nasıl pazarlayacaklar, ne eksiklikleri var' bunu satın almacılarla konuşacaklar. Bizim için çok önemli. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Bakan Bey'in önderliğinde niçin projenin başındayız? Çünkü sürdürülebilir tarım, kırsal kalkınma, bölgede kadın emeğinin hak ettiği değeri bulması, ürünlerin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi ve tarımın bölgeye özel ürünlerle sürekli devamı için bu projenin arkasındayız."