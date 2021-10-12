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Kız çocukları, atölye etkinlikleriyle öğrenirken eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kız çocukları, atölye etkinlikleriyle öğrenirken eğlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kız Çocukları Gününe özel bir dizi etkinlik düzenledi.

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kız Çocukları Gününe özel bir dizi etkinlik düzenledi. Tarsus'ta ve Mersin merkezde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerde kız çocukları, hem günlerini kutladı hem de keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikler kapsamında, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kız öğrencileri ile öğretmenleri, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde Tarsus'un Şehit Kerim Mahallesinde hizmet veren Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesini ziyaret etti. Birim Sorumlusu Emre Aşkın ve birim öğretmeni Bekir Küçükala tarafından karşılanan kız öğrencilere çalışmalarla ilgili bilgiler verildi.

Emre Aşkın, 7-17 yaşındaki tüm çocukların ve yaş sınırı olmaksızın tüm kadınların atölye faaliyetlerinden faydalanabildiklerini söyleyerek, atölye bünyesinde robotik kodlama, üç boyutlu tasarım, oyun geliştirme ve daha pek çok aktivitenin eğitiminin verildiğini kaydetti. Aşkın, öğrencilere uygulamalı çalışma da gerçekleştirdi.

Hem eğlendiler hem öğrendiler

Tarsus'taki bir diğer etkinlik de Altaylılar Mahallesi Ötüken Parkı içerisinde Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın ve Çocuk Atölyesinde gerçekleştirildi. Atölye eğitimcilerinden Ela Canbolat tarafından hazırlanan etkinlikte, müzik eşliğinde Oyunlar oynandı, resim boyama ve diğer atölye çalışmaları düzenlendi.

Atölyedeki dikimhanede ise kadınlar, parça kumaşlardan çocuklar için rengarenk tokalar dikti. Etkinlikte çocuklara boyama kitabı, renkli kitap ayracı ve şapka hediye edildi.

Çocukların dilinden çocuk hakları eğitimi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesinde yer alan Kadın ve Çocuk Atölyesinde düzenlenen etkinliklerde de kız çocukları eğlenerek haklarını öğrendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinde avukat olarak görev yapan Nida Gamsız, çocuklara haklarıyla ilgili bilgiler verdi. 'Çocuğum haklıyım' kartlarıyla eğlenerek öğrenen çocuklar, etkinlik sonunda çocuk haklarını içeren illüstrasyon boyama da yaptı. Eğitici Melis Sonay Berber ile birlikte taç süslemesi yapan çocuklar, kendi zevklerine göre süsledikleri taçları taktı.

"Kız çocuklarıyla bir dizi atölye çalışmaları yaptık"

Av. Gamsız, düzenledikleri tahmin oyunu ile çocuk haklarını oyunlaştırarak anlatacaklarını söyleyerek, "Kız çocuklarıyla bir dizi atölye çalışması yaptık. Bunlardan bir tanesi 'Çocuk Hakları' atölyesi, 'çocuğum haklıyım' kartlarıyla çocuklara haklarını öğreten bir tahmin oyunu oynayacağız. Bunun sonrasında çocuklarla bir boyama etkinliğimiz olacak. Çocuk haklarını içeren illüstrasyonları boyayacaklar" dedi.

Kız çocuklarının eğitim hayatına katılımlarının hala yeterli orana ulaşamadığını belirten Gamsız, eşitsizliklere değinerek, çocuklara farklı bir vizyon katmak istediklerini ifade etti. - MERSİN

Kız çocukları, atölye etkinlikleriyle öğrenirken eğlendi

Kız çocukları, atölye etkinlikleriyle öğrenirken eğlendi

Kız çocukları, atölye etkinlikleriyle öğrenirken eğlendi

Kız çocukları, atölye etkinlikleriyle öğrenirken eğlendi

Kız çocukları, atölye etkinlikleriyle öğrenirken eğlendi

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