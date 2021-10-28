Kız arkadaşını öldüren şüpheli, cesedi koyduğu taksiyle emniyete gitti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kız arkadaşını öldüren şüpheli, cesedi koyduğu taksiyle emniyete gitti

AA / Fahri Haner - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kız arkadaşını öldürdükten sonra cesedi taksiye koyan şüpheli, taksi şoförünün aracı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürmesi sonucu gözaltına alındı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kız arkadaşını öldürdükten sonra cesedi taksiye koyan şüpheli, taksi şoförünün aracı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürmesi sonucu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, taksiyle ormanlık alana giden şüpheli, yanındaki kız arkadaşını silahla vurduktan sonra cesedi taksi şoförünü tehdit ederek araca koydu. Yola devam etmek zorunda kalan taksi şoförü, aracı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Şüpheli, burada polis ekiplerince gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Kız arkadaşını öldüren şüpheli, cesedi koyduğu taksiyle emniyete gitti

Kız arkadaşını öldüren şüpheli, cesedi koyduğu taksiyle emniyete gitti

Kız arkadaşını öldüren şüpheli, cesedi koyduğu taksiyle emniyete gitti

Kız arkadaşını öldüren şüpheli, cesedi koyduğu taksiyle emniyete gitti
AA / Fahri Haner - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title