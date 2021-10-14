Kız arkadaşını balkondan attığı öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta birlikte yaşadığı kadını balkondan atarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kenan Daniş ile maktul Sevcan Demir'in annesi Seyran Tosun, ağabeyleri Coşkun ve Çetin Demir katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Kenan Daniş, 8-9 aydır birlikte yaşadığı maktul Sevcan Demir ile olayın meydana geldiği evi kiraladıklarını ve haftanın bir iki günü burada kaldığını belirterek, birbirlerini sevdikleri için ayrılamadıklarını, ayrılmaktan söz ettiğinde maktulün bunu kabul etmeyip bazen ilaç içerek, bazen de bileklerini keserek kendisine zarar verdiğini söyledi.

Birçok kez ayrıldıklarını, ancak maktulün kendisine zarar vermesi üzerine tekrar bir araya geldiklerini dile getiren sanık, şöyle devam etti:

"Sevcan'ı annesinin yanına Samsun'a gitmesi için ikna ettim ama gitmedi. Olay günü eve yedek anahtarı ve para bırakmak için gittim. Kolumda eşimin bana aldığı saati görünce sinirlendi. Tartışarak konuşuyorduk. Sevcan küçük aynayı alarak banyoya gitti ve kapıyı kilitledi. Kendisine bir şey yapacağını anladım. Kapıyı kırdım. İçeride yerde oturuyordu. Elinde ayna parçasıyla buldum. Kaldırdım yüzünü yıkadım. Mutfağa gitti, bıçak aldı. Engellemeye çalıştım. Boğuştuk. Bana yumruk attı. Durdurmak için çenesini ısırdım. Sonra oturma odasında halının üzerinde sarılıp yarım saat ağladık. Gitmek istedim. Kapıyı kilitlemiş. Israrım üzerine anahtarı fırlattı. Arabaya giderek oturdum. Kendisine bir şey yapma ihtimalini düşündüğüm için ayrılamıyordum."

Sanık Daniş, maktulün annesinin kendisini arayarak kızının ağladığını söylediğini aktararak, bunun üzerine arabaya çağırdığı Sevcan Demir'in bir süre araçta oturduktan sonra evine döndüğünü anlattı. Daniş, maktulün arkadaşının "Benim eve dönmem lazım, kendisine bir şey yaparsa sen kendini yok say." şeklindeki mesajı üzerine kendisinin de eve çıktığını ifade etti.

Bağırarak telefonda konuştuğu annesinin "O adam sana bir şey mi yapıyor." sözlerine karşılık maktulün bir şey yapmadığını söylediğini anlatan sanık Daniş, "Bu esnada kapıya polis geldi. Daha sonra gitti. Annesi tekrar aradı. Sevcan'a 'Ağabeylerine söyleyeceğim, bu adam sana bir şey mi yapıyor.' gibi cümleler kuruyordu. Dayanamadım, telefonu aldım ve 'Bir şey yapıyorum, kızını kesiyorum, ağabeylerini gönder onları keseyim öldüreyim.' dedim. İddianamede geçen bu sözleri sinirle ve annesine tepki olarak söyledim. Sinirden aşağı indim, sigara içtim. Yukarı çıktım. Annesi yine aradı. Sevcan telefonla odaya gitti, bekledim, seslendim. Cevap vermedi. Odaya girdiğimde yoktu. Balkonun kapısı açıktı. Aşağı baktım kanlar içinde yatıyordu. 112'yi arayıp komşulardan yardım istedim. Sonra öldü haberini aldım." ifadelerini kullandı.

"Kızım intihara kalkışmadı"

Maktulün annesi Seyran Tosun da kızının ölmeden 4 gün önce kendisini arayarak Samsun'a geleceğini ve ilişkiyi kafasında bitirdiğini söylediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kızım asla kendini kesecek biri değildi. Hayat doluydu. Çocuğumu sanık yalnızlaştırdı. İlaç kullanmıyordu. Olay günü kızımı aradım, görüntülü konuşurken sağ bileğini masaya koydu, bileği sarılıydı. Kenan'ın yaptığını söyledi. Anne 'Kenan beni öldürecekmiş.' dedi. Sanık kızımın arkasında Azrail gibi dikilerek, 'Bu kadınla neden konuşuyorsun' dedi. Sanık telefonu kapattı, bana hakaretler etti. Kızımı öldüreceğini anladım. Ben telefonla konuşurken kız kardeşim konuşmaları kaydetti. Korktuğum için 155'i aradım, şikayetçiyim. Benim kızım intihara kalkışmadı, tedavi görmedi. Olay günü 22.23'te telefonda kızımın sesi kesilince sanık 'Öldü öldü, kızın öldü' dedi."

Maktul Sevcan Demir'in ağabeyleri de sanığın kardeşlerini planlı ve kasten öldürdüğünü söyleyerek, şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme Başkanı, sanığa maktule ait içinde 'Oğlum seni annesiz bırakıyorum affet' yazılı siyah bir deri ajanda hakkında bilgisi olup olmadığını sordu. Sanık Daniş, maktulü yazıyı yazarken görmediğini ancak daha sonrasında okuduğunu söyledi.

Mahkeme, sanığın telefonunun incelemesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kenan Daniş ile maktul Sevcan Demir'in olaydan önceki zamanda Esenyurt'ta gayri resmi olarak birlikte yaşadıkları, zaman zaman kavga ettikleri, maktulün annesi müşteki Seyran Tosun'un beyanına göre aralarında devamlı bir kıskançlık meselesinin bulunduğu belirtildi.

Olay günü 9 Mart'ta maktulle sanığın tartıştıkları, birbirlerine karşı müessir fiilde bulundukları, maktulün annesinin 155'den polisleri arayarak kızının sanık tarafından öldürüleceğine dair ihbarda bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanığın maktulün annesiyle yaptığı telefon görüşmesi esnasında maktulü öldüreceğini açıkça söylediği kaydedildi.

Sanığın maktulü balkondan aşağı kendisinin atmadığını savunsa da otopsi raporu ve sanığın annesini arayarak maktulü öldüreceğini ifade ettikten hemen sonra ölüm olayının gerçekleştiği belirtilen iddianamede, maktulün sanık tarafından balkondan atılarak kasten öldürüldüğü yönünde somut deliller olduğu anlatıldı.

İddianamede, sanık Kenan Daniş'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.