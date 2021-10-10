Kız arkadaşını ağır yaraladığı bıçakla yaşamına son verdi (2)

İZMİR (DHA) - SENA DA YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmir'in Buca ilçesinde, erkek arkadaşı İlkay Ayeş tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Sena Altan kaldırıldığı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.