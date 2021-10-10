Kız arkadaşını ağır yaraladığı bıçakla yaşamına son verdi (2) - Haberler
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Kız arkadaşını ağır yaraladığı bıçakla yaşamına son verdi (2)

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Kız arkadaşını ağır yaraladığı bıçakla yaşamına son verdi (2)

SENA DA YAŞAMINI YİTİRDİİzmir'in Buca ilçesinde, erkek arkadaşı İlkay Ayeş tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Sena Altan kaldırıldığı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İZMİR (DHA) - SENA DA YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmir'in Buca ilçesinde, erkek arkadaşı İlkay Ayeş tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Sena Altan kaldırıldığı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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