Kız arkadaşını ağır yaraladığı bıçakla yaşamına son verdi (2)
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SENA DA YAŞAMINI YİTİRDİİzmir'in Buca ilçesinde, erkek arkadaşı İlkay Ayeş tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Sena Altan kaldırıldığı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
İZMİR (DHA) - SENA DA YAŞAMINI YİTİRDİ
İzmir'in Buca ilçesinde, erkek arkadaşı İlkay Ayeş tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Sena Altan kaldırıldığı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
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