Kız arkadaşına satırla saldıran genç tutuklandı
Hatay'da bir iş yeri önünde satırla sevgilisine saldırıp yaraladıktan sonra gözaltına alınan genç, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
HATAY (İHA) - Hatay'da bir iş yeri önünde satırla sevgilisine saldırıp yaraladıktan sonra gözaltına alınan genç, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Antakya ilçesinde tartıştığı sevgilisi Elif D.'ye (20) satırla saldıran Oğuzhan Kaplan (20) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan Kaplan, "Kasten adam yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
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