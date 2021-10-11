Kitap kurdu minik Elif kütüphanede gönüllü çalışıyor

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi bünyesinde hizmet veren Çağdaş Yaşam Türkel Minibaş Gençlik ve Çocuk Kütüphanesi'nde gönüllü olarak çalışan Elif Yılmazdemir, yaz tatili boyunca tüm vaktini büyük bir ilgiyle kitapların arasında geçirdi.

Halen okul ve eğitimlerinden kalan boş zamanları fırsat bilip kütüphanede gönüllü olarak çalışmaya devam eden 11 yaşındaki Elif, bu süre içinde çok sayıda kitap okudu, notlar aldı, yeni kitapların satın alınmasına önayak oldu.

2018 yılından beri Burhaniye Bilim Sanat Merkezi'nde de (BİLSEM) eğitimine devam eden Elif Yılmazdemir, spor yaşamında da çok aktif. Ayvalık Gençlik Spor voleybol takımı alt yapıda antrenmanlara katılan Elif'in hayalleri arasında bilim insanı olmak var. - BALIKESİR