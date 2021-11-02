Kitap kafenin ikinci şubesi Girne Mahallesi'nde açılacak

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Efeler'i marka kent yapma yolunda hayata geçirdiği projelerinden ' Kitap Kafe'nin ikinci şubesi Girne Mahallesi'nde açılacak.

Geçtiğimiz Ocak ayında yapılan ilk Kitap Kafe'nin açılış töreninde, diğer mahallelerde de kitap kafeler açılacağı konusunda Efeler halkına söz veren Başkan Atay, bu sözünü hayata geçirmeye başladı. Başkan Atay'ın Efeler'e kazandırdığı 2'nci Kitap Kafe'nin açılışı, 3 Kasım saat 13.00'te Girne Mahallesi Girne Bulvarı No: 65 adresinde düzenlenecek törenle yapılacak.

Efeler halkı için yeni yaşam alanları oluşturmaya devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Kitap Kafe'den gençlere seslendi. Başkan Atay, resmi sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın sevgili gençler. Hepinize Adnan Menderes Mahallemizde açmış olduğumuz Kitap Kafe'den sesleniyorum. Burası hepinizin bildiği gibi binlerce kitaba erişebildiğiniz, bilgiye erişmek için bilgisayarlarımızın olduğu bir Kitap Kafe. Biz de Kitap Kafe'nin yetmeyeceğini düşünerek Girne'ye Çarşamba günü ikinci Kitap Kafe'yi açıyoruz. Bunun da müjdesini veriyorum. Hepinize başarılar diliyorum." - AYDIN