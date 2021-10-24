Kitabını Al Gel! 22-10-2021 - Haberler
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Kitabını Al Gel! 22-10-2021

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Kitabını Al Gel! 22-10-2021

Şarköy Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonun "Kitabını Al Gel " sloganıyla düzenlediği açık hava kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Şarköy Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonun "Kitabını Al Gel " sloganıyla düzenlediği açık hava kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan öğrenciler Şarköy sahilinde çimenler üzerinde kitaplarını okuyarak güzel havanın ve doğanın tadını çıkardı.

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