Kitabını Al Gel! 22-10-2021
Şarköy Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonun "Kitabını Al Gel " sloganıyla düzenlediği açık hava kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Şarköy Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonun "Kitabını Al Gel " sloganıyla düzenlediği açık hava kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan öğrenciler Şarköy sahilinde çimenler üzerinde kitaplarını okuyarak güzel havanın ve doğanın tadını çıkardı.
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