Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Ücret Artışı

Kısmi Zamanlı Çalışma Programı kapsamında çalışan öğrencilerimizin saatlik ücretlerine 2021 - 2022 güz dönemi (01 Ekim 2021) itibariyle geçerli olacak şekilde

%41 oranında artış yapıldığını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu doğrultuda, çalışma kriterlerine göre saatlik ücret bilgileri aşağıdaki gibidir.

ÇALIŞMA KRİTERİ SAATLİK NET ÜCRET * Kısmi zamanlı olarak Üniversite'de ilk kez çalışacak ya da 8 aydan az çalışmış olan öğrenci 17, 21 TL Aynı veya farklı birimde minimum 8 ay çalışmış ve bu çalışmalarına yönelik performans değerlendirmeleri başarılı olan öğrenci 19, 19 TL Aynı veya farklı birimde minimum 16 ay çalışmış ve bu çalışmalarına yönelik performans değerlendirmeleri başarılı olan öğrenci 21, 15 TL Belirtilen tutarlar AGİ (asgari geçim indirimi) dahil saatlik net ücrettir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri