'Kış lastiği ne zaman takılır?' sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya başlandı. Tarih detayını merak eden vatandaşların araştırdığı kış lastiği ne zaman takılır sorusu, resmi mercilerin yayımladığı bilgilere göre yanıt buldu. Peki, Havaların soğuması ile birlikte kış lastiği hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Kışlık lastik ne zaman takılır 2021? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Hususi araçlar için takmak zorunlu mu? İşte detaylar haberimizde...

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILACAK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamasına karşın can ve mal güvenliği açısından tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Uygulamayla kış şartları için önlemini almayan araçların ulaşımı aksatması ve vatandaşların mağdur olmasının önlenmesine çalışılıyor.

Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlaması gibi özellikleri bulunuyor.

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