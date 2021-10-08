Kışlık bot ve montlar Düzce Belediyesi'nden

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından yaklaşan kış mevsimi öncesinde "Bir Bot Bir Mont" kampanyası başlatıldı. Kampanya ile ihtiyaç sahibi çocukların kışlık giyecek ihtiyaçlarına destek olunması hedefleniyor.

Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi çocuklar için harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında, müdürlüğe bağlı uzman personeller tarafından tespit edilerek incelemesi gerçekleştirilen ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin destekleriyle bot, mont, atkı, eldiven gibi kışlık giyecek ihtiyaçları temin edilecek.

Düzce Başkanı Dr. Faruk özlü, hayata geçirilen bu çalışmanın ulvi bir amaca hizmet ettiğini ifade ederek, "Hayırseverlerimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Belediye olarak her zaman olduğu gibi yine köprü vazifesi görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Çocuklarımız, bu kış da üşümesinler istiyoruz. Hayırseverlerimize çağrıda bulunuyoruz. Gelin, ihtiyaç sahibi bir çocuğumuzun kışlık giyimini karşılayarak kışını bahara çevirelim. Birlikte ısınalım" dedi. - DÜZCE

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