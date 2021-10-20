KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | Kvkk | Kurumumuz Küresel Mahremiyet Asamblesi (Global Privacy Assembly

18-21 Ekim 2021 tarihleri arasında Meksika'nın ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen ve 40 yılı aşkın süredir dünyada veri koruma otoritelerini bir araya getiren Küresel Mahremiyet Asamblesi 43. Konferansına Kurumumuzca katılım sağlanmaktadır.

Veri koruma ve mahremiyet konularında uluslararası arenada söz sahibi olan otoriteleri bir araya getiren ve bu sene 43'üncüsü düzenlenen Konferansta, kişisel verilerin korunmasında öne çıkan veri koruma ve insan hakları, mahremiyet ve Kovid-19 salgını, yapay zeka ve demokratik değerler konuları başta olmak üzere, katılımcılar arasında karşılıklı görüşmeler ve fikir alışverişlerinde bulunulmaktadır.

Konferans, Kurumumuz temsilcileri tarafından yakından takip edilmektedir.

Konferansın kapalı oturumlarında, Küresel Mahremiyet Asamblesi'nin 2021-2023 Stratejik Planı görüşülecek olup ayrıca Konferansa 2022'de Türkiye'nin ev sahipliği yapacağına ilişkin bir duyuru da yapılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ülkemiz ve Kanundaki ifadeyle 'ilgili kişilerin' yararına olacak şekilde kişisel verilerin korunması alanındaki uluslararası gelişmelerin aktörü ve takipçisi olmaya devam edecektir.

Konferansın detaylı programına https://gpamexico2021. org/program/ adresinden ulaşılabilmektedir.

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