KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR ile Kurul Üyelerimizden Hasan AYDIN ve Murat KARAKAYA, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir ŞAHİN'i ziyaret ettiler. Ziyaret kapsamında, iki kurumun görev ve faaliyet alanları çerçevesinde, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

Görsel ve işitsel medyada kişisel verilerin korunması bakımından atılabilecek adımların gündeme getirildiği ziyarette, bu hususta gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek iş birlikleri görüşülerek, karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu.

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