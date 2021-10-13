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Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması

AA / Salih Şeref - Haberler | Güncel
Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması

Genç Öncüler Gençlik ve Spor Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması'nda sona gelindi.

Genç Öncüler Gençlik ve Spor Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması'nda sona gelindi.

Başkanlığını Derviş Zaim'in yaptığı yarışmanın jürileri arasında Ensar Altay, Şükrü Sim ve Yeşim Tonbaz bulunuyor.

Toplamda 40 bin lira ödülün dağıtılacağı yarışma, 21 Ekim'de gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Yarışma kapsamında Beyoğlu Akademi'de gerçekleştirilecek 'Ustalık Sınıfı' programında ise yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun 14 Ekim'de ve oyuncu Ercan Kesal ise 15 Ekim'de genç sinemacılarla buluşacak.

Etkinliklere sınırlı sayıda ve mülakatla katılım gerçekleştirilecek, detaylara "www.kisadanhisse.org" adlı web sitesinden ulaşılabilecek.

Yarışmada finale kalan filmlerin 18-19 Ekim'de Bahariye Mevlevihanesi ve Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde eş zamanlı olarak gösterimleri yapılacak. 6 ayrı seçki halinde yapılacak gösterimler 2 gün boyunca 17.00 - 20.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Yarışmanın ödül töreni ise Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 21 Ekim saat 19.00'da başlayacak ödül töreninde, müzik dinletisinin ardından, ödüller sahiplerine takdim edilecek.

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri
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