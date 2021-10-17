Kış uykusuna yatmayan yılan eve girdi, herkes evi boşalttı - Haberler
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Kış uykusuna yatmayan yılan eve girdi, herkes evi boşalttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kış uykusuna yatmayan yılan eve girdi, herkes evi boşalttı

Bursa'da kış uykusuna yatması gereken yılan bir eve girdi.

BURSA (İHA) - Bursa'da kış uykusuna yatması gereken yılan bir eve girdi. Yılanı gören ev sakinleri evi terk ederken, yabani hayvanları yakalama konusunda uzman olan vatandaş yılanı elleriyle yakaladı.

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde yaşayan Hasan Güler, evinde otururken içeriye yılan girdiğini gördü. Ekim ayında kış uykusuna yatması gereken 2 metre boyundaki yılanı gören ev sakinleri korkuyla evi terk etti. Hemen aynı mahallede yaşayan

yabani hayvanları yakalama konusunda uzman olan İbrahim Sargın'a haber verildi. Sargın, ekim ayında kış uykusuna yatmayıp

eve giren yılanı elleriyle yakalayıp bir su şişesine koyarak hiç zarar vermeden doğaya saldı. İbrahim Sargın'ın yılanı yakalamaya çalıştığı esnada yılanın onu ısırmaya çalışması kameralara yansıdı. Yılanı korkusuzca yakalayıp doğaya salan Sargın, herkesin takdirini topladı.

Haber verilmesi üzerine yılanı yakalamak için bulunduğu eve geldiğini ifade eden İbrahim Sargın, "Evin içine yılan girmiş, ev sahipleri bana haber verdi. Hemen yılanın bulunduğu eve gelerek yılanı yakaladım. Yakaladığım yılanı tekrar doğaya saldım" dedi.

Kış uykusuna yatmayan yılan eve girdi, herkes evi boşalttı

Kış uykusuna yatmayan yılan eve girdi, herkes evi boşalttı

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Haber: Kış uykusuna yatmayan yılan eve girdi, herkes evi boşalttı - Haberler
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