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KIŞ SPOR OKULLARI'NA KAYITLAR BAŞLADI

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KIŞ SPOR OKULLARI'NA KAYITLAR BAŞLADI

KIŞ SPOR OKULLARI'NA KAYITLAR BAŞLADIÇeşitli spor dallarında eğitim verilecek olan kış spor okullarına kayıtlar başladıÇocukların zamanlarını verimli kullanabilmeleri için düzenlenen kış spor okullarına kayıtlar başladı.

KIŞ SPOR OKULLARI'NA KAYITLAR BAŞLADI

Çeşitli spor dallarında eğitim verilecek olan kış spor okullarına kayıtlar başladı

Çocukların zamanlarını verimli kullanabilmeleri için düzenlenen kış spor okullarına kayıtlar başladı. Alemdağ Sosyal ve Spor Tesisleri, Necati Alkan Spor Tesisleri, Özgecan Arslan Spor Tesisleri, Fatma Talip Kahraman Anadolu İHL ve Çekmeköy Merkez Halı Saha tesislerinde 7-13 yaş arası çocuklara; Basketbol, Voleybol, Futbol, Jimnastik, Kick Box, Karate ve Tenis gibi spor dallarında uzman eğitimler eşliğinde dersler verilecek. Çocukların eğlenirken öğreneceği kurslara kayılar 4-8 Ekim tarihleri arasında eğitim merkezlerinde alınacak.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz " Çok verimli bir yaz dönemini geride bıraktık. Çocuklarımız gerçekleştirdiğimiz sinema etkinlikleri ve spor okullarında doyasıya eğlendiler. İstedik ki kış aylarında da çocuklarımız spordan mahrum kalmasın. Hem spor yapsın hem de sosyalleşip verimli vakit geçirebilsin. İnşallah tüm vatandaşlarımızın memnun olacağı bir etkinliğe daha imza atmış olacağız, "dedi.

9 Ekim'de başlayacak ve hafta sonlarında gerçekleşecek olan kurslara kayıt için ikametgah belgesi, iki fotoğraf ve başvuru formunun doldurulması yeterli. Başvurular aşağıda yer alan görselde belirtilen branşların gerçekleşeceği tesislerden alınacaktır.

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