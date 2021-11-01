KIŞ SPOR OKULLARI BAŞLADI

Çeşitli spor dallarında eğitim verilecek olan kış spor okulları başladı.

Çocukların zamanlarını verimli kullanabilmeleri için düzenlenen kış spor okulları başladı. Alemdağ Sosyal ve Spor Tesisleri, Necati Alkan Spor Tesisleri, Özgecan Arslan Spor Tesisleri, Fatma Talip Kahraman Anadolu İHL ve Çekmeköy Merkez Halı Saha tesislerinde 7-13 yaş arası çocuklara; Basketbol, Voleybol, Futbol, Jimnastik, Kick Box, Karate ve Tenis gibi spor dallarında uzman eğitimciler eşliğinde dersler veriliyor.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz "Çok verimli bir yaz dönemini geride bıraktık. Çocuklarımız gerçekleştirdiğimiz sinema etkinlikleri ve spor okullarında doyasıya eğlendiler. İstedik ki kış aylarında da çocuklarımız spordan mahrum kalmasın. Hem spor yapsın hem de sosyalleşip verimli vakit geçirebilsin. İnşallah tüm vatandaşlarımızın memnun olacağı bir etkinliğe daha imza atmış olacağız, " dedi.

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