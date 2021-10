Kış lastiği ne zaman takılmalı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2021 trafik cezalarının güncellenmesiyle birlikte trafikte kış lastiği takmamanın cezası da değişmiş oldu. Kış lastiği uygulamasının başlamasına az kalmışken araç sahipleri kış lastiği zorunluluğu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Kış lastiği ne zaman takılmalı? Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği takmamanın cezası nedir? İşte detaylar haberimizde...

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILMALI?

MADDE 5 – (1) Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir. Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri (araçlarda şafta bağlı olup çekiş gücü sağlayan dingil) üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması gereklidir.

Resmi Gazete' de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haber leşme Bakanlığı tarafından hazırlanan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları ise illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutulacaktır. Bunların dışındaki ticari olmayan şahsi araçlar için uygulama zorunlu değil fakat can ve mal güvenliği ile seyahat etmek için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Özellikle toplu taşıma yapan, gerek şehir içi, gerekse de şehirlerarası otobüsler de mevsimine uygun olarak kış lastiğinin olup olmadığı, çekme halatı, yangın söndürme tüpü gibi avadanlıklarının bulunup bulunmadığı, ışık far sisteminde her hangi bir aksaklığın olup olmadığı kontrol edilecek, eksikliği olan araçların, eksikliklerini tamamlamadan çıkışına kesinlikle izin verilmeyecektir.

Söz konusu bu uygulama ile kış şartlarına göre önlemini almayan ve özellikle kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğramasını önlenmeye yönelik bir uygulama sağlanmaya çalışılıyor.

7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, buzlu, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine nispeten, kış lastiklerinin yol tutuş özelliğinin daha sağlam ve yüksek güvenlik sağlıyor olması ile can ve mal kaybı açısından daha güvenlidir

