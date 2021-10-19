KARABÜK (İHA) - - Kış erken geldi, aktarlarda en çok satılan ürünler ıhlamur ve kuşburnu oldu

KARABÜK - Karabük'te havaların soğuması ve kışın erken gelmesiyle aktarlara akın eden vatandaşlar ıhlamur ile kuşburnu ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyon hastalığında yaşanan artış ile birlikte Karabük'teki aktarlarda hareketlilik arttı. Geçtiğimiz yıla göre satışların yükseldiği aktarlarda vatandaşlar hastalıktan korunmak amacıyla en çok tercih ettiği bitkiler ıhlamur ve kuşburnu oldu.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan aktar Harun Akbulut, bu yıl kışın erken gelmesiyle ıhlamur, zencefil, zerdaçal ve kuşburnuna özel bir talep olduğunu belirterek, "Bunların satışı biraz daha hızlandı. İnsanlar kendilerine biraz daha fazla dikkat etmeye başladılar, biraz daha alternatif tıbba yönelmeye başladılar. Buda bizim işlerimizi bir tık daha artırdı" dedi.

Akbulut, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle bitkilerin olmaması ve azlığından dolayı fiyatlarda yükselme olduğunu söyledi.

Müşterilerin taleplerini karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Akbulut, "Geçtiğimiz sene hastalık çok yüksek seviyelere çıktığı için insanlar alternatif tıbba çok yöneliyorlardı. Fakat kış ayının sonlarına doğru herkes dikkat ettiği için çok fazla bir hastalık yoktu. Birazcık daha rahatlamanın etkisiyle beraber insanlar hasta olmaya başladılar. Geçiş döneminde olduğumuz için mevsimsel olarak. Grip çok yoğunlukta bu sene. Bunları da pekmez, zerdeçal, zencefil ve özellikle ıhlamurla insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Satışımızın çok büyük bölümü ıhlamur ve kuşburnu üzerine kurulmuş bir vaziyette. C vitamini çok içerdiği için kuşburnu insanlar buna çok rağbet ediyorlar. Bizde bunu karşılamaya çalışıyoruz. Kışın erken gelmesi satışlarımızı biraz daha hızlandırdı. Geçen seneki kışa göre hareketliyiz şuanda" diye konuştu.

Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde ıhlamurun fiyatının 350-400 TL civarında olduğunu aktaran Akbulut, "Şuanda kilosu mağazamızda 160 lira civarında. Yaşadığımız bölge Yenice'de çok fazla ıhlamur olduğu için fiyatlarımız düşük. İstanbul ve Ankara'ya baktığımızda fiyatlar bir tık yukarda. 350-400 TL civarında fiyatlar konuşuluyor. Bölgemizdeki ıhlamur dışarıya da çok verildiği için burada da ıhlamur azaldığı için fiyatlar yükseliyor ama biz köylünün kendisinden alım yaptığımız için uygun fiyata vermeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.