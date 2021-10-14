Kış aylarının vazgeçilmezi kestane pazardaki yerini aldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ormandan toplanıp pazara indirilen kestane kilogramı 15-20 liradan satılıyor.

İnebolu'da orman köylülerinin güçlükle topladığı kestaneler, kabuklarından ayrıldıktan sonra pazara indirildi.

Topladığı kestaneleri pazara getiren Ayhan Köprülüoğlu, AA muhabirine, bu sene kestanenin bol olduğunu söyledi.

Kestanenin çok olmasının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Köprülüoğlu, "İnşallah bu sene kestane çok iyi olacak ve bizim gibi orman köylülerinin yüzü gülecektir." dedi.