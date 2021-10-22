Kırşehir Valisi Akın kurumları ziyaret etti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kurum ziyaretleri yaparak incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ziyaretinde, göreve yeni atanan İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu'na başarı diledi.

Kurumda birimleri gezerek personelden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ihtiyaç sahiplerine devletin uzanan şefkat eli olduğunu belirterek, bu açıdan kurumda yürütülen çalışmaları çok önemsediklerini ifade etti.

Daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında incelemelerde bulunan Vali Akın, vakıf aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılan yardımlarla ilgili Vakıf Müdürü Atakan Alan'dan bilgi aldı.

Vali Akın, Boztepe ilçesini de ziyaret ederek inceleme yaptı.

Kaymakam Nurettin Yavuz'dan brifing alan Vali Akın, Boztepe ilçesini daha yaşanabilir hale getirmeye gayret ettiklerini vurgulayarak, ilçede devam eden yatırımları yakından takip ettiklerini aktardı.