Kırşehir merkez köylerinde yol yapım çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkez köylerinde 12,5 kilometrelik yol yapım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, 2021 yılı asfalt ve yol çalışmaları kapsamında yol dolgu ve tüm alt yapı işleri tamamlanan merkez Çadırlıhacıyusuf ve Yağmurlubüyükoba köylerini bağlayan yolda 5 kilometre, Ulupınar köyü ile bağlantı yolu arasında 6 kilometre, Kesikköprü köy içi 1,5 kilometre ikinci kat sathi kaplama asfalt çalışması yapıldığı, toplam 12,5 kilometrelik yol yenilemesi gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, 2021 yılında yol yapım çalışmalarının planlanan programlar halinde devam ettiğini kaydetti.

Yapılan yatırımlarla köy yollarının daha güvenli ve kaliteli hale getirdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Amacımız ulaşım konusunda vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı çekmemesidir. Yol yapım çalışmaları tamamlanan merkez ilçemizin köylerine hayırlı olmasını diliyorum. Özverili çalışmalarından dolayı ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.