Kırşehir Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada "mavi kategori"ye geçti - Haberler
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Kırşehir Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada "mavi kategori"ye geçti

AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Kırşehir Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir'in Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçerek "mavi kategori"deki iller arasına girdiğini bildirdi.

KIRŞEHİR (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir'in Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçerek "mavi kategori"deki iller arasına girdiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırşehir'de ikinci doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıktı. Kırşehir, mavi kategorisinde. Bu oranı yükseltmeye devam etmeli, zamanı gelen aşılarımızı hiç aksatmadan yaptırmalıyız. Geç kalmak, risk almaktır." ifadesini kullandı.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri
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