Kırşehir'de yaralı Mısır akbabası koruma altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de yaralı Mısır akbabası koruma altına alındı

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de yaralı Mısır akbabası koruma altına alındı

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde yaralı bulunan Mısır akbabası, tedavi altına alındı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Boztepe ilçesinde yaralı bulunan Mısır akbabası, tedavi altına alındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Boztepe ilçesine bağlı Üçkuyu ve Çiğdeli köyleri arasında yaralı ve bitkin halde Mısır akbabası bulan vatandaşlar yetkililere bilgi verdi.

Şube Müdürlüğü ekibince teslim alınan akbaba, ilk kontrolleri yapıldıktan sonra Kırşehir Geçici Hayvan Bakımevine götürüldü.

Burada veteriner hekim tarafından tedavisine başlanan Mısır akbabası, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title