Kırşehir'de tıp fakültesi öğrencileri aşı bilgilendirme standı açtı - Haberler
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Kırşehir'de tıp fakültesi öğrencileri aşı bilgilendirme standı açtı

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de tıp fakültesi öğrencileri aşı bilgilendirme standı açtı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, aşı bilgilendirme standı açarak farkındalık oluşturdu.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, aşı bilgilendirme standı açarak farkındalık oluşturdu.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali İbranim Akın, öğrencilerin İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle Cacabey Meydanı'nda açtığı Aşı Çadırı ve Bilgilendirme Standı'nda incelemelerde bulundu.

Fakülte bünyesindeki Bozkırın Tabipleri Öğrenci Topluluğu'nun açtığı stantta öğrencilerle sohbet eden Vali Akın, oluşturdukları farkındalıktan dolayı tebrik etti.

Vali Akın, vatandaşlara aşı olmanın önemi konusunda öğrencilerle birlikte hatırlatmalarda bulunarak, salgından kurtulmanın en önemli anahtarının aşı olmaktan geçtiğini vurguladı.

Öğrencilerin vatandaşları aşıya ikna ettikleri çalışmaları yerinde gören Vali Akın, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut'tan çadırda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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