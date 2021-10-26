Kırşehir'de sonbaharda 10 bin fidan dağıtılacak - Haberler
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Kırşehir'de sonbaharda 10 bin fidan dağıtılacak

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de sonbaharda 10 bin fidan dağıtılacak

Orman varlığı en az iller arasındaki Kırşehir'de, sonbahar dikim sezonunda vatandaşlara ve kurumlara yaklaşık 10 bin fidan dağıtılacak.

KIRŞEHİR (AA) - Orman varlığı en az iller arasındaki Kırşehir'de, sonbahar dikim sezonunda vatandaşlara ve kurumlara yaklaşık 10 bin fidan dağıtılacak.

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü, Cacabey Meydanı'nda oluşturulan stantta vatandaşlara 1500 sedir fidanı dağıttı.

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklama yapan Kırşehir Orman İşletme Müdür Yardımcısı Sabri Bağcı, orman varlığını artırmak için seferberlik ruhuyla çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Milli Ağaçlandırma Günü başta olmak üzere belirli aralıklarla meydanda ve ilçelerde fidan dağıtımına devam edeceklerini belirten Bağcı, sonbahar dikim sezonu boyunca yaklaşık 10 bin sedir, ardıç, selvi, Karaçam gibi fidan türlerini dağıtmayı hedeflediklerini aktardı.

Bağcı, "Sonbahar fidan dikim sezonunda arazilere toplu dikimler için kurum olarak yağışları bekliyoruz. Kurum ve kuruluşlardan talep oldukça dağıtımlarımızı yapacağız. Muhtarlarımız vasıtasıyla da fidan dağıtımına devam edeceğiz. Bahçelerine ve uygun buldukları yerlere fidan dikmesi için Cacabey Meydanı'nda da fidan dağıtımına başladık. Vatandaşlarımız sulamasını da kendileri yapacağı için şimdiden fidan dikmelerinde bir sakınca yok." ifadelerini kullandı.

Kırşehir'de sonbaharda 10 bin fidan dağıtılacak

Kırşehir'de sonbaharda 10 bin fidan dağıtılacak

Kırşehir'de sonbaharda 10 bin fidan dağıtılacak

Kırşehir'de sonbaharda 10 bin fidan dağıtılacak

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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