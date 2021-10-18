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Kırşehir'de şarjörlü af tüfeği ele geçirildi

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de şarjörlü af tüfeği ele geçirildi

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde şarjörlü av tefeği ele geçirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Akpınar ilçesinde şarjörlü av tefeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmada, Akpınar ilçesine bağlı Kelismailuşağı köyünde E.D'nin evinde arama yaptı.

EVde şarjörlü av tüfeği ve 120 fişek bulundu, E.D. hakkında idari ve adli işlem yapıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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