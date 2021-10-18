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Kırşehir'de saldırı tüfeği ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırşehir'de saldırı tüfeği ele geçirildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda saldırı tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

KIRŞEHİR (İHA) - KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda saldırı tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, Akpınar İlçesi Kelismailuşağı köyünde E.D.'nin evine operasyon düzenledi. Düzenlenen 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' operasyonunda Squires Bingham marka 22 kalibrelik yivli ve setli otomatik saldırı tüfeği, 120 adet 9 mm otomatik saldırı tüfeği fişeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

E.D., alınan ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KIRŞEHİR

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