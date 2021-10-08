Kırşehir'de motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapıldı - Haberler
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Kırşehir'de motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapıldı

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapıldı

Kırşehir'de motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetimlerin devam ettiği bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetimlerin devam ettiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı kazaların önlenmesine yönelik çalışma yapıldığı ifade edildi.

Farklı cadde ve sokaklarda denetimlerin sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Motosikletlerin sayısının artması, bu araçların trafik kazalarına karışma düzeylerini de etkilemiştir. Bu nedenle motosikletlerin karışmış olduğu kazaların önlenmesi, motosikletlerin trafik güvenliğine uygun olarak seyretmesi, sürücülerinin trafik kurallarına uygun davranması, diğer araç sürücülerinin de motosikletlerin geçiş haklarına ve sürüş güvenliğine dikkat etmelerinin sağlanmasına yönelik, ilimizde yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerine hassasiyetle devam edilmektedir."

Kırşehir'de motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapıldı

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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