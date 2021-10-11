Kırşehir'de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 729 bin fidan dikilecek - Haberler
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Kırşehir'de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 729 bin fidan dikilecek

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 729 bin fidan dikilecek

Türkiye'nin orman varlığı az olan illerinden Kırşehir'de, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 729 bin fidan toprakla buluşturulacak.

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye'nin orman varlığı az olan illerinden Kırşehir'de, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 729 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü, Kervansaray Dağı eteklerindeki yaklaşık 240 hektar alanı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü düzenlenecek etkinlik için fidan dikimine hazır hale getirdi. İlçelerde de birçok alanın fidan dikimi için düzenleneceği kentte, Kırşehir Valiliği koordinasyonunda bu yıl 729 bin fidan dikilecek.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, AA muhabirine, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne büyük bir hazırlık yaptıklarını söyledi.

Kentte orman varlığının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirten Çimen, Türkiye genelinde eşzamanlı olarak geçekleştirilecek ağaçlandırma seferberliğini bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti.

Çimen, 11 Kasım ve sonrasında 729 bin fidan dikip bakımını yapacaklarını dile getirerek, "Belirlediğimiz alanda dikim için traktör ve iş makineleriyle teraslar yapıyoruz. Aynı zamanda o gün dikim için gelecek vatandaşlar ve öğrencileri getirecek araçlar için park yerleri oluşturduk. Kırşehir'de ağaçlandırma seferberliğine çok sayıda kişinin katılmasını bekliyoruz." dedi.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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