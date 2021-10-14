Kırşehir'de istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl İstihdam Kurulu Toplantısı'nda, istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 4. Olağan Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Akın, istihdamın arttırılması amacıyla düzenli olarak İstihdam Kurulu Toplantılarını yaptıklarını ifade etti.

Mesleki eğitim başta olmak üzere istihdam oranının arttırılması yönünde planlamalar yapıldığını vurgulayan Vali Akın, "Toplantımızda öncelikle il düzeyinde faaliyet gösteren mevcut işletmelerin istihdamla ilgili problemlerinin tespitini yapacağız. İhtiyaç duyulan meslek alanlarının belirlenmesine yönelik yaptığımız çalışmaların yanı sıra işsizliğin önlenmesi için alınabilecek tedbirleri görüşerek İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerimizin görüş ve önerilerini alacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili sunum yaptı.