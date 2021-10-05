Kırşehir'de hayvanları koruma bilinci oluşturmak için meydanda çadır kuruldu - Haberler
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Kırşehir'de hayvanları koruma bilinci oluşturmak için meydanda çadır kuruldu

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de hayvanları koruma bilinci oluşturmak için meydanda çadır kuruldu

Kırşehir Belediyesi, hayvanları koruma bilincinin geliştirilmesi amacıyla meydana çadır kurarak farkındalık oluşturdu.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi, hayvanları koruma bilincinin geliştirilmesi amacıyla meydana çadır kurarak farkındalık oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cacabey Meydanı'nda kurulan çadırda kedi ve köpekler yer aldı.

Çeşitli afişlerin asıldığı çadıra gelen vatandaşlara hayvanları koruma bilincinin geliştirilmesi için bilgilendirme yapıldı.

Çadırı ziyaret eden Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, hayvanların yaşam alanlarına müdahale etmeme ve yaşama hakkına saygı duymanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

UNESCO tarafından ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde belirtilen standartların Kırşehir'de de hakim kılınması, kamu sağlığı ve güvenliği ile tüm canlıların yaşam haklarının bir denge içerisinde korunması için çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Ekicioğlu, "Hayvan hakları ve onların yaşam standartlarının iyileştirilmesi kapsamında Kırşehir Belediyesi olarak toplam 2 bin 600 metrekare üzerine yaptığımız konsept projemizle özellikle köpeklerin sosyalleşmesine yönelik bir çalışmayı tamamladık. Yaşam dostu hayvanların sahiplenilerek korunması hepimizin insanlık görevidir." ifadelerini kullandı.

Kırşehir'de hayvanları koruma bilinci oluşturmak için meydanda çadır kuruldu

Kırşehir'de hayvanları koruma bilinci oluşturmak için meydanda çadır kuruldu

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırşehir'de hayvanları koruma bilinci oluşturmak için meydanda çadır kuruldu - Haberler
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