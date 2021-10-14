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Kırşehir'de hat ve tezhip kursları ilgi görüyor

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de hat ve tezhip kursları ilgi görüyor

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde devam eden hat ve tezhip kurslarına 43 kursiyerin devam ettiği bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde devam eden hat ve tezhip kurslarına 43 kursiyerin devam ettiği bildirildi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, külliyedeki el sanatları merkezinde hat, tezhip, ahşap boyama, çini işlemeciliği, geleneksel el nakışı, iğne oyası gibi 18 farklı dalda kurslar düzenlendiği belirtildi.

Kurslarda uzman eğitmenlerin eğitim verdiği ifade edilen açıklamada, ilgi gören hat ve tezhip kurslarına 43 kursiyerin devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, tarih ve kültür şehri Kırşehir'de sanatsal faaliyetlerin devam ettirilmesi için birçok proje hazırladıklarını vurgulayarak, 27 Eylül'de başlayan hat ve tezhip kurslarının devam ettiğini kaydetti.

Ekicioğlu, kursiyerlerin el emeklerinin düzenlenecek sergide halkla buluşacağını aktardı.

Kırşehir'de hat ve tezhip kursları ilgi görüyor

Kırşehir'de hat ve tezhip kursları ilgi görüyor

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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